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Во Владивостоке на узкой дороге перевернулся автомобиль

Фото: dpskontrol_125rus

Во Владивостоке произошло ДТП с участием микроавтобуса и Toyota Altezza. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpskontrol_125rus, авария произошла на Эгершельде, в районе улицы Верхне-Портовой, не доезжая гостиницы «Корона».

На видео, присланном очевидцами, запечатлена Toyota Altezza, лежащая на проезжей части на крыше, — автомобиль перевернулся и получил значительные повреждения после столкновения с микроавтобусом. По дороге буквально разлетелись части кузова Altezza и вещи, которые находились в автомобиле, перевернувшаяся машина занимает всю полосу движения.

О пострадавших пока не сообщается, на месте ДТП работают полицейские и врачи скорой помощи, движение по обеим полосам дороги затруднено.

Видео - dpskontrol_125rus.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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