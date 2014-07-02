Наступивший 2019-й год преподнес сюрпризы нескольким приморским семьям. Видеорепортаж Ксении Колчиной
На 37-ой минуте 2019 года в Приморском перинатальном центре на свет появился этот малыш. Он стал первым ребенком, рожденным во Владивостоке в новом году. Мальчика назвали Дмитрием, он упитанный, рослый и спокойный. Для Ольги Чеховской он стал вторым ребенком. Мама предполагала, что малыш появится на свет несколькими днями позже. Но случился новогодний сюрприз.
Ольга Чеховская, мама: «В пять часов вечера началось. Я готовила к столу, чтобы мои, если что, не остались голодными. И вот — поехала».
Бой курантов Ольга уже пропустила — зато роды проходили под залпы салюта. Из окон родзала виден практически весь город.
Антонина Левченко, дежурный врач акушер-гинеколог: «Удачно построен Перинатальный центр. Когда какие-то праздники и особенно — Новый год, еще 12-и часов нет, начинаются салюты. И момент рождения еще более торжественный».
Кристина родила своего малыша уже под утро. 19-летняя девушка стала самой молодой мамой, родившей в новогоднюю ночь, а ее первенец Руслан — самым крупным ребенком. Мальчик весит 4 килограмма 400 граммов.
Кристина Рушнова, мама: «Я желание загадала, ну хоть бы уже родился, хочу посмотреть. И муж загадал. И вот. Всё-таки есть Дедушка Мороз!»
Самый первый малыш в Приморском крае появился на свет в 00.15 в Хорольском районе. Тоже мальчик.
Ксения Колчина, корреспондент: «Всего в Приморском крае в новогоднюю ночь родилось 10 детей. Из них восемь мальчиков и две девочки. Малышки появились на свет в Уссурийске и Находке».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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