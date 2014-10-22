В Хорольском районе Приморья задержан угонщик такси
В отдел МВД России по Хорольскому району поступили сообщения работников двух таксомоторных компаний о неправомерном завладении автомобилями. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что ночью злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, собирался доехать из села Поповка в Черниговку. С этой целью он, вооружившись ножом, вызвал такси. В районе села Ленинское подозреваемый, угрожая водителю ножом, завладел его автомобилем Тойота Витц. Проехав несколько метров, транспортное средство заглохло и больше не заводилось. В этот момент мимо проезжала автомашина Тойота Саксид другой таксомоторной компании. Злоумышленник попросил помощи у водителя, представившись его коллегой. Когда он сел в машину, наблюдательный мужчина поинтересовался, почему тот не закрыл свое транспортное средство. В ответ подозреваемый достал нож и, угрожая водителю, потребовал покинуть салон. Мужчина не растерялся и отобрал нож. Злоумышленник скрылся, а водитель такси сообщил о случившемся в полицию.
Благодаря слаженной работе оперативных сотрудников личность подозреваемого была быстро установлена. 25-летнего жителя Хорольского района через несколько часов задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Протрезвев, задержанный не смог дать объяснения своим действиям.
В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по части 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).
В отношении фигуранта уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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