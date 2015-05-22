Ровно в полдень 1 января почти полторы сотни жителей Владивостока отправились на набережную Амурского залива, чтобы пообещать себе и своим друзьям сделать что-нибудь полезное в наступившем году. Свои обещания они подкрепили символическим марафоном, протяженностью 2 тысячи 19 метров.

Яркое солнце и почти весенняя оттепель — и это в разгар зимы, на термометре — 5 и даже ветра практически нет. Отличные условия для марафона. Символичную дистанцию в 2 км 19 м полторы сотни человек посвятили своим обещаниям.

Максим Липин, участник «Забега обещаний»: «У меня есть желание пробежать марафон в этом году. А из личных — побороть свою нехорошую привычку все откладывать на потом!»

Ксения Павлюк, участник «Забега обещаний»: «Я пообещала себе выучить английский в идеале, довести его до совершенства и больше путешествовать».

Праздничную пробежку так и назвали — «Забег обещаний». А к ним бегуны подошли очень серьезно. Ведь их придется выполнять в течение всего 2019-го.

Дмитрий Романов, участник «Забега обещаний»: «У меня есть традиция: в новогоднюю ночь писать список из ста целей. Вот за год надо хотя бы 50 из них закрыть».

Джаванбег Бурханов, участник «Забега обещаний»: «Пробежать полторы тысячи километров за год. Быть счастливым!»

Перед выходом на дистанцию обязательная разминка. Свежий воздух и легкий морозец легко раскачивают участников на простые движения.

Вдоль Амурского залива пробегают бодрость духа, грация и пластика. Здесь и в самом деле в выигрыше даже начинающий. Каждому из смельчаков когда-то пришлось побороть и свою лень-матушку. Самым простым рецептом ее преодоления поделился ярый поклонник здорового образа жизни Олег Кожемяко. Он тоже был замечен среди бегущих.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Надо просто через это пройти! Просто встать и пойти! И не обязательно сразу рвать себя. Начинать с небольших упражнений и потихонечку приобщаться к спорту. Это нормально и хорошо!»

- Что ждете от наступившего года?

- Работы будет много! Год должен быть позитивным! Работа — это всегда новые вызовы и их приятно выполнять, какими бы сложными они ни были!

Символичные 2 км 19 м были легкими и непринужденными. Среди бегущих не было ни первых, ни отстающих. Вызов этого дня все участники забега обещаний преодолели без потерь!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]