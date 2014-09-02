Рекордное финансирование. Медицина Приморья получила полмиллиарда рублей из федерального бюджета на приобретение современных диагностических аппаратов. Сегодня идет активное оснащение больниц в 22 районах края. В одном из крупнейших медучреждений Приморья — тысячекоечной больнице — специалисты уже ведут обследования и операции на новом оборудовании. О «прицельной» и «бережной» медицине — в следующим сюжете.

Доли секунды — и вся информация в общей базе. Снимку не нужно сохнуть в фотолаборатории, уже через минуту он будет на принтере. Для маленьких пациентов крупнейшей больницы Приморья современный рентген-аппарат установили недавно. Он ускоряет диагностику. И главное — делает ее максимально безопасной.

Светлана Вельяотс, врач-рентгенолог Владивостокской клинической больницы №2: «Особенность аппарат в том, что он полностью цифровой и лучевая нагрузка значительно меньше, чем на аналоговом пленочном. Это важно для нас, как для специалистов».

Серьезное обновление и в гинекологическом отделении — сразу несколько аппаратов. Цифровой видеокольпоскоп позволяет увидеть болезни еще до опасной стадии.

Не только диагностировать, но и оперировать прицельно. Новый гистероскоп может локально удалять источник болезни, в том числе и опухоли. Кстати, такой аппарат впервые на вооружении врачей владивостокской больницы.

Лилия Грехнёва, заведующая отдалением гинекологии Владивостокской клинической больницы №2: «Раньше при патологии удаляли полностью матку, а сейчас можем сохранить орган. Это важно для женщин репродуктивного возраста».

Современное оборудование, которого специалисты самого крупного медучреждения края ждали десятками лет, появилось после обращения главы региона в правительство страны. На подъем медицины госбюджет выделил полмиллиарда рублей. Сегодня эти средства идут на приобретение оборудования первой необходимости.

Вячеслав Глушко, главный врач Владивостокской клинической больницы №2: «У нас 17 отделений, мы оказываем помощь по 10 направлениям. Помощь получают за год 60 тысяч человек, из низ 32 тысячи госпитализируются. Это то оборудование, которое необходимо сегодня и мы используем его ежедневно».

Татьяна Дубко, журналист: «В 2019-ом из федерального бюджета на реализацию различных проектов выделят миллиард рублей. Десятки больниц получат современное оборудование и обновят автопарки скорой помощи. Сегодня приоритетная задача края — вывести здравоохранение Приморья в лидеры Дальнего Востока».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]