Температура воздуха —10, а воды — + 3 и почти безветренно. Поклонники зимних купаний утверждают: контраст что надо! Владивостокские моржи провожали год старый и встречали новый в Амурском заливе! Что такое новый год по-нашему, по-владивостокски?

В Приморье купальный сезон даже не думали закрывать. И даже когда лето в зиму уходит, а Амурский залив холоден ко всем и начинает льдом покрываться, тяга горожан к морю только растет! Обязательная фотосессия на замерзших глыбах — и быстро в воду!

Есть у них традиция, наша, владивостокская: провожать старый год и загадывать желания на новый прямо в заливе.

Ольга Гаева, поклонник зимнего плавания: «Мы всегда ходим в прорубь, уже пятый год. Когда не было моржовки, мы прямо здесь на улице переодевались, представляете?!»

Кира Пыхтеева, поклонник зимнего плавания: «У меня много планов на следующий год! Надо достичь много достижений. И я думаю, что этот новый год мне даст все, чего не хватает».

Когда есть горячее желание поделиться ощущениями, в холодное море зовут друзей.

Ксения Тартышная, поклонник зимнего плавания: «Я его привела, пятый год занимаюсь! Это здоровье и молодость. После водички уже ни кваса, ни чая не хочется».

Игорь Сюников, поклонник зимнего плавания: «Второй год занимаюсь, всем советую, настроение поднимает!»

Как раз в это время года к Владивостоку подплывают ластоногие — всеми любимые приморские ларги. Именно поэтому эти отчаянные пловцы себя не моржами считают, а тюленями.

Игорь Величко, поклонник зимнего плавания: «Да, мы с Васей все лето плавали и решили в этом году его продлить».

Василий Агарков, поклонник зимнего плавания: «Лето не кончается, и мы все плаваем и плаваем».

В новом году владивостокские поклонники зимнего плавания желают всем крепкого здоровья и надеются, что количество тюленей в их дружной стае будет увеличиваться.

Анастасия Молодых, поклонник зимнего плавания: «Я в каске, потому что строю новую жизнь! Будущее спортивное всего нашего региона. Жду побед края и своих личных достижений и рекордов».

- Я хочу поплавать, я буду тюленем!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]