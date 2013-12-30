Во Владивостоке «моржей» потеснили «тюлени». Видеорепортаж Максима Каленника
Температура воздуха —10, а воды — + 3 и почти безветренно. Поклонники зимних купаний утверждают: контраст что надо! Владивостокские моржи провожали год старый и встречали новый в Амурском заливе! Что такое новый год по-нашему, по-владивостокски?
В Приморье купальный сезон даже не думали закрывать. И даже когда лето в зиму уходит, а Амурский залив холоден ко всем и начинает льдом покрываться, тяга горожан к морю только растет! Обязательная фотосессия на замерзших глыбах — и быстро в воду!
Есть у них традиция, наша, владивостокская: провожать старый год и загадывать желания на новый прямо в заливе.
Ольга Гаева, поклонник зимнего плавания: «Мы всегда ходим в прорубь, уже пятый год. Когда не было моржовки, мы прямо здесь на улице переодевались, представляете?!»
Кира Пыхтеева, поклонник зимнего плавания: «У меня много планов на следующий год! Надо достичь много достижений. И я думаю, что этот новый год мне даст все, чего не хватает».
Когда есть горячее желание поделиться ощущениями, в холодное море зовут друзей.
Ксения Тартышная, поклонник зимнего плавания: «Я его привела, пятый год занимаюсь! Это здоровье и молодость. После водички уже ни кваса, ни чая не хочется».
Игорь Сюников, поклонник зимнего плавания: «Второй год занимаюсь, всем советую, настроение поднимает!»
Как раз в это время года к Владивостоку подплывают ластоногие — всеми любимые приморские ларги. Именно поэтому эти отчаянные пловцы себя не моржами считают, а тюленями.
Игорь Величко, поклонник зимнего плавания: «Да, мы с Васей все лето плавали и решили в этом году его продлить».
Василий Агарков, поклонник зимнего плавания: «Лето не кончается, и мы все плаваем и плаваем».
В новом году владивостокские поклонники зимнего плавания желают всем крепкого здоровья и надеются, что количество тюленей в их дружной стае будет увеличиваться.
Анастасия Молодых, поклонник зимнего плавания: «Я в каске, потому что строю новую жизнь! Будущее спортивное всего нашего региона. Жду побед края и своих личных достижений и рекордов».
- Я хочу поплавать, я буду тюленем!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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