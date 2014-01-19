Семья из Арсеньева осталась в новый год без крыши над головой
Семья из Арсеньева осталась в новый год без крыши над головой. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм arstv, жильцы частного дома по улице Заовражная, 54 лишились крова в результате пожара.
«В ночь с 1 на 2 января 2019 года, в 2.00, отец семейства проснулся от непонятных звуков, и, как оказалось вовремя, горела веранда. Через окно еле успел вытащить двух детей и жену, отогнать машину. Дом (вернее половина 2-квартирного дома) сгорел полностью. Сейчас погорельцы живут у соседей», - сообщается в паблике.
Возможно, пожар случился из-за умышленного поджога.
В школе № 7 классный руководитель начала сбор одежды и денег для погорельцев. Обратиться с предложением о помощи можно к Наталье Юрьевне Коренковой: +79241212531.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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