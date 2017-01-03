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Анонс на 4 января

4 января во Владивостоке на центральной площади с 10.00 до 17.00 будет проходить сельскохозяйственная ярмарка.

4 января г. Владивосток, стадион «Строитель» (пр-т 100-летия Владивостока, 30б). Спортивно-массовое мероприятие для жителей и гостей Владивостока «Зима спортивная». Начало в 12.00.

4 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Спартак» Санкт-Петербург. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

4 января г. Фокино, стадион (ул. Клубная, 2). Физкультурное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья!». Начало в 12.00.

4-5 января г. Арсеньев, СШ «Юность». Турнир по русским шашкам на призы газеты «Бизнес-Арс». 

4-7 января г. Уссурийск. Открытый турнир по мини-футболу «Рождественские каникулы 2019». 

4 января — День Ньютона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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