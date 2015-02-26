В январе во Владивостоке появятся новые электрички
В моторвагонном депо «Первая Речка» во Владивостоке очередное пополнение. Новый, уже третий электропоезд российского производства серии ЭП3Д (электропоезд пригородный, 3-й тип, Демиховский) поступил с Демиховского машиностроительного завода. Эту серию производят с 2016 года. Сейчас электропоезда этой серии перевозят пассажиров в Казахстане, а также на полигоне Северо-Кавказкой железной дороги России. Первый такой 6-вагонный состав поступил в Приморье в августе и уже пятый месяц работает на пригородных маршрутах. Еще два состава — по 4 вагона в каждом — поступили во второй половине декабря. Сейчас в направлении Владивостока с завода-изготовителя следует еще один, уже четвертый электропоезд этой серии, в 6-вагонном исполнении. Два четырехвагонных состава сейчас проходят обкатку, преимущественно в ночные часы, и окончательную техническую наладку. Один из составов планируется поставить на партизанскую направление — самый сложный в стране участок железной дороги, где крутые повороты по склонам сопок одновременно переходят в перевалы. Таким образом электропоезда серии ЭП3Д впервые в стране будут работать на самом сложном в стране участке.
Составы оборудованы системой пожаротушения, кондиционерами, системой обеззараживания воздуха, электронными табло, двумя санитарными комнатами с приспособлениями для маломобильных пассажиров, местами для колясочников. В головных вагонах есть крепления для велосипедов и специальные подъемные устройства для посадки и высадки маломобильных граждан. Еще одна особенность этих составов — сплошной проход через весь электропоезд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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