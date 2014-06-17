Некоторые приморцы больше не смогут использовать популярное приложение на своих телефонах
С 1 января 2019 года мессенджер WhatsApp прекратил поддержку устройств с устаревшей операционной системой Nokia S40. Об этом сообщается на сайте мессенджера, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.
Программа может перестать функционировать на мобильных устройствах с этой операционной системой в любое время, уверяют разработчики. В феврале 2020 года WhatsApp прекратит поддержку мессенджера на устройствах с Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
В январе 2018 года WhatsApp перестал работать на устройствах с операционными системами Windows Phone 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10. Летом 2017 года мессенджер перестал поддерживать смартфоны с операционной системой Nokia Symbian S60.
По данным компании Apple, самым популярным приложением российского сегмента AppStore в 2018 году стал мессенджер WhatsApp. Второе место занимает соцсеть Instagram, тройку замыкает VK, приложение соцсети «ВКонтакте».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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