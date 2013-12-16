Двое приморцев не смогли покинуть аэропорт Владивостока из-за долгов

Сотрудники отделения по исполнению административного законодательства Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте посетили аэропорт «Кневичи» совместно с Федеральной службой судебных приставов, а также Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

Главная цель данного мероприятия заключается в выявлении злостных неплательщиков административных штрафов за различные правонарушения, к которым лица были привлечены.

Помимо выявления должников, каждый желающий мог проверить наличие каких-либо задолженностей по решению МВД России, суда или налоговой службы.

В ходе операции было выявлено два правонарушителя с неоплаченными задолженностями, в связи с чем в перелете им было отказано.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]