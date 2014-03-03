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Курс рубля пошел вверх по отношению к доллару и евро

Курс рубля пошел вверх по отношению к доллару и евро

Торги на Московской бирже 3 января начались со значительного снижения евро и доллара: у первого рубль отыграл 1 рубль 37 копеек, а у второго 73 копейки.

Единая европейская валюта упала более чем на 1,37% и на минимуме стоила 78,62 руб. Снижение курса доллара составило около 0,75%. К 12:10 мск американская валюта опустилась до отметки 69,07 руб., что на 73 копейки ниже предыдущего закрытия.

Укрепление рубля произошло на фоне сообщений о снижении нефтяных поставок из Саудовской Аравии. Нефть марки Brent в связи с этим поднялась в цене выше отметки $55 за баррель. После коррекции она торгуется в районе $54,40.

По данным Мосбиржи, по итогам последних в этом году торгов 29 декабря курс доллара составлял 69,8 руб., курс евро — 79,99 руб.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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