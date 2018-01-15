Во Владивостоке пожарные спасли из огня пятерых детей и десять взрослых
Вечером 3 января в 20.00 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о пожаре в доме на улице Адмирала Кузнецова.
Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, там наблюдалось ильное задымление. В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горят вещи и мебель на общей площади 10 кв. м.
Из отрезанных дымом квартир пожарные спасли 15 человек — 5 детей и 10 взрослых, выведя их по лестничным маршам на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не понадобилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.
В 20.14 пожар был локализован, в 20.50 полностью ликвидирован.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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