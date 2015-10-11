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Жилой дом полностью сгорел во Владивостоке

Фото: dpskontrol_125rus

3 января в 17.45 спасатели Владивостока получили сообщение о возгорании двухэтажного строения на улице 2-я Поселковая.

Прибыв на место происшествия спустя 9 минут, пожарные приступили к тушению. Дом был полностью объят пламенем. В 18.08 пожар был локализован, а в 18.12 ликвидировано открытое горение.

По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. м. В результате пожара никто не пострадал, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

Видео - dpskontrol_125rus.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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