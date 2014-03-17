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МЧС объявило предупреждение для любителей прогулок по морскому льду

МЧС объявило предупреждение для любителей прогулок по морскому льду

Днём 4 января в Амурском заливе и бухтах Уссурийского залива под воздействием южного ветра ожидается взлом припайного льда и вынос ледовых полей в открытую часть залива Петра Великого.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен.

Вместе с тем на реках Приморского края наблюдается ледостав, на отдельных участках рек центральных, северных районов — ледостав с полыньями.

Толщина льда на реках южных, северных, центральных районов края меньше средних многолетних значений на 20—40%. На остальных реках края толщина льда преимущественно близка к норме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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