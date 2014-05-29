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Полицейские Октябрьского района задержали подозреваемый в краже

Полицейские Октябрьского района задержали подозреваемый в краже

В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району поступило заявление жителя села Покровка о краже. Причиненный ущерб потерпевший оценил в  9 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленник проник на территорию частного домовладения. Похитив имущество хозяина из гаража и летней кухни, он скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность злоумышленника. В отделе полиции житель села Покровка дал признательные показания.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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