- Сегодня рыбы нет. Сейчас обзвонили всех и сегодня нет рыбы — на Седанке, на Чайке нет.

Рыбаки шутят: корюшка вместе с навагой ушли на праздники. А может, погода мешает. Оказывается, любимая приморцами рыба тоже метеозависима.

Александр Иванов, рыбак-любитель: «Она или есть — рыба — или нет. По погоде смотришь еще.

- Все говорят: по погоде. Может, Примгидромету еще делать прогноз на рыбную удачу!?

- Сегодня давление, говорят, большое, и она не ловится, не может быть, чтобы рыбы не было!

Николай Андреев, рыбак-любитель: «Я больше надеюсь на давление».

- Корюшка — она же там, под льдом, она же не знает, какая погода...

- Она не знает, но чувствует!

А еще чувствительная рыба даже с настроением на поролон не ведется! Сейчас ей креветку да минтай подавай. Иначе к крючку даже не приблизится!

Николай Андреев, рыбак-любитель: «Для такой рыбы, как корюшка, нужна стабильность! А больше всего удача, я бы сказал. Но вообще, я пришел не на корюшку, а на навагу. И на прошлой неделе она ловилась больше. Погода не та, удача не та, стабильность не та!»

Лед в прибрежных бухтах Владивостока и острова Русский только недавно приступил к активному захвату акваторий. Рыбаки со стажем уверены: именно в этом вина до сих пор не устоявшегося настроя у корюшки и наваги.

Евгений Головачев, рыбак-любитель: «Характер есть у рыбака! И терпение, терпение, терпение. Даже если не дождемся, то мы расстраиваться не будем. Потому что сегодня хорошая погода. Солнышко светит, мы прекрасно отдыхаем».

Кстати, заядлые рыбаки говорят, в рыбалке не всегда важен улов. Сам процесс тоже имеет огромное значение. Это отличный способ для медитации. А потому часто случается так, что рыбак-любитель превращается в рыбака-мыслителя.

Евгений Головачев, рыбак-любитель: «Напоминает мне старую мудрость, обнаруженную на раскопках Ассирии: время, проведенное на рыбалке богами в счет жизни не засчитывается. Вот мы этим и живем. Мне за 70 уже, а я хожу и рыбачу!»

Сегодня «клевое» настроение у корюшки так и не появилось. То ли давление неправильной силы, то ли стабильность в подледном царстве не устоялась. Но говорят, что после 6-го клевать начнет, как надо, а всё потому, что Луна пойдет в рост!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]