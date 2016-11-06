Новогодняя песня белух — в Приморском океанариуме прошла благотворительная акция «Океан надежды». Участниками доброго события стали слабослышащие дети — Роман Лабодин и Макар Комурный.

В этот раз участниками благотворительной акции стали восьмилетний Роман и четырехлетний Макар. Ребят познакомили с самыми большими обитателями океанариума — белухами, а также провели для них подробную экскурсию по морскому музею.

Роман Лабодин, участник акции «Океан надежды»: «Мне понравилось! Песня!»

Елена Лабодина, мама: «В океанариум часто приезжаем, но вот так, чтобы было общение с морскими животными, чтобы их можно было погладить, — вообще необыкновенно! У них мохнатые носики, они миленькие, они брызгаются, они поют».

А здесь расположилась традиционная благотворительная ярмарка, все средства, полученные от продажи изделий ручной работы, пойдут на покупку подгузников для отказников из дома малютки. Здесь же волонтёры провели для Романа и Макара мастер-класс по изготовлению «морских» открыток.

Марина Маслова, старший специалист отдела экологического просвещения: «Обычно мы приглашаем двух детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, либо имеют проблемы со здоровьем, особенные дети».

Впервые благотворительная акция в приморском океанариуме прошла 2 года назад и тогда вызвала неподдельный интерес у всех, кто оказался в музее. Тогда же было решено дебютный проект сделать доброй традицией, чтобы в самые волшебные дни года дарить юным приморцам сказку и особенно — ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]