Анонс на 5 января

5 января во Владивостоке с 10.00 до 17.00 на центральной площади будет работать сельскохозяйственная ярмарка.

5 января во Владивостоке начнется турнир по дворовому хоккею за кубок главы города. Для проведения турнира планируется задействовать муниципальные хоккейные коробки по адресам: ул. Фанзавод, 18, ул. Русская, 86, ул. Героев Хасана, 12, ул. Адмирала Невельского, 31.

5 января г. Владивосток, бассейн с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Краевые соревнования по синхронному плаванию в рамках Декады спорта и здоровья. Начало в 10.00.

5 января г. Владивосток, пляж «Юбилейный», Центр зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» (Спортивная набережная). Мастер-класс по моржеванию. Начало в 12.00.

5 января г. Пекин. ХК «Куньлунь РС» - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

5 января п. Дунай, ДЮСШ «Орбита» (ул. Морская, 18а). Открытое командное Первенство городского округа ЗАТО город Фокино по шахматам «Рождественская ладья» среди юношей и девушек 2004-09 гг.р. Начало в 10.30.

5 января г. Уссурийск. Семейная акция «Приведи семью на каток» (всем посетителям, пришедшим на каток в составе всей семьи, свободный вход).

5 января г. Уссурийск. Рождественский блиц-турнир по волейболу среди любительских команд.

5 января с. Михайловка. Первенство Михайловского района по мини-футболу «Зимний мяч».

5 января с. Новопокровка. Муниципальный этап турнира по хоккею «Золотая шайба», юноши 2004-05 гг.р. Начало в 10.00.

5-6 января г. Фокино, спортзал гимназии №259 (ул. Постникова, 4а). Открытый турнир городского округа ЗАТО город Фокино по теннису в мужском парном разряде «Тихоокеанское рождество». Начало в 10.00.

5-9 января г. Уссурийск, ледовая арена. Первенство Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]