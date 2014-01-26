17-летнего приморца поймали за доставкой наркотиков в исправительную колонию в Уссурийске

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение дежурного исправительной колонии, расположенной по улице Раковской, о том, что на территории режимного учреждения задержан гражданин, у которого при себе, возможно, имеются наркотики.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. В ходе личного досмотра в кармане куртки молодого человека сотрудники полиции обнаружили сверток с веществом темного цвета со специфическим запахом, похожим на наркотическое. Изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический отдел.

В отделе полиции 17-летний житель Владивостока пояснил, что приятель попросил его доставить посылку для друга, который отбывает наказание в исправительной колонии. Приехав в Уссурийск, молодой человек получал указания от неизвестных ему лиц, где необходимо получить посылку. С этой посылкой в виде свертка гражданин и был задержан на территории колонии.

Криминалистическая экспертиза показала, что изъятое является маслом каннабиса (гашишным маслом) общей массой свыше 4 граммов, что квалифицируется как значительный размер.

По факту попытки пособничества в незаконном приобретении наркотических средств в значительном размере возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время проводится расследование уголовного дела с целью установления всех обстоятельств незаконной деятельности фигуранта.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]