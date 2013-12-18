Автоматическое списание штрафов ГИБДД могут ввести в 2019 году
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России может начать применять ускоренную процедуру принудительного взыскания штрафов ГИБДД до трех тысяч рублей уже во второй половине 2019 года. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующий законопроект в 2018 году Госдума приняла в первом чтении. Он предполагает ускоренную процедуру списания долгов по штрафам ГИБДД до трех тысяч рублей без возбуждения исполнительного производства. То есть после уведомления должника о принятии постановления о штрафе к исполнению, сотрудник службы приставов направит запрос в банк и при наличии необходимых средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей деньги спишут в счет долга.
В течение 20 календарных дней никакие ограничения, кроме списания средств со счетов, в отношении должника применяться не будут. Если по истечении этого срока штраф остается неоплаченным или оплачен частично, пристав будет возбуждать исполнительное производство по общим правилам.
Законопроект предусматривает отлагательный срок вступления поправок в силу, чтобы банки и другие кредитные организации после утверждения требований к форматам электронного документа могли доработать свое программное обеспечение.
В ФССП ранее заявили, что технически готовы к упрощенному механизму взыскания небольших штрафов и ожидают, что "принятие предлагаемой нормы позволит оптимизировать деятельность судебных приставов и существенно активизировать работу по судебным актам, исполнение которых более трудное и длительное".
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, документ был готов ко второму чтению еще в конце 2018 года, но, по данным зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, открытым оставался вопрос обжалования штрафов. Автор поправки депутат Зариф Байгускаров высказывал мнение, что поправки могут вступить в силу не раньше второй половины 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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