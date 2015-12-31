Беглый "крабовый король" с Сахалина Олег Кан, спешно сбежавший из страны, выступил с новогодним видеообращением, в котором представил себя жертвой обстоятельств. Впрочем, действия Кана говорят об обратном. Сразу после масштабного расследования дела о контрабанде морепродуктов, начало которому положила программа обозревателя ВГТРК Эдуарда Петрова, он и бросил свою империю на произвол судьбы. Но сейчас человек, называющий себя королем, обратился к подданным. ВИДЕОРЕПОРТАЖ

"Крабовый король" России Олег Кан встретил Новый год в уютном деревянном особняке в японском городе Саппоро. Оттуда он вышел на связь со своим окружением. Кан выглядел встревоженным и напуганным. Само поздравление с Новым годом больше похоже на попытку оправдаться.

"Да, понятно, были какие-то моменты, когда были какие-то нюансы, надо было тогда выживать. Но самое главное — то, что мы зарабатывали. У меня кроме вот этого, как сказать, особняка, (он, наверное, квадратов 80, этому дому 25 лет) ничего нет", — утверждает предприниматель.

Особняк, откуда "крабовый король" поздравлял своих подчиненных, находится на окраине Саппоро. Участок на берегу реки вместе с домом — лишь очередная собственность Кана стоимостью в миллион долларов.

"Прессинг: сегодня по интернету "катают" не только меня, но и всех крабовиков основных. Говорят, за границей живут. Да, было дело, жил я за границей. Потому что я был в безвыходном положении", — говорит Олег Кан.

В этом новогоднем обращении Кан впервые прокомментировал убийство конкурента по крабовому бизнесу Валерия Пхиденко. Его застрелили в 2010 году. Главным подозреваемым в организации расправы сразу же стал Олег Кан. Его объявили в международный розыск.

Как только Олег Кан стал фигурантом уголовного дела об убийстве Валерия Пхиденко, он сразу же скрылся от следствия. Долгое время его никто не мог найти. Но программе "Вести" удалось отыскать элитный дом в городе Пусан в Южной Корее в районе пляжа Хендэ, в котором, возможно, все это время скрывался от правоохранительных органов Олег Кан. Вот эти апартаменты. Одна квартира в этом элитном доме в городе Пусан стоит более миллиона долларов.

В Японии Кан оказался после возбуждения уголовного дела о контрабанде краба, меньше месяца назад. Рассказывает об обысках, словно недоумевая. И делает неожиданный вывод: "Издревле на Руси (если я являюсь королем) короля выбирают люди. Если они меня выбрали, значит, я этого достоин".

Глава сахалинской империи — не единственный крупный крабопромышленник, к которому, возможно, появятся претензии у правоохранительных органов. Приморские "крабовые короли" давно проживают в США или имеют гражданство ЕС. Так, в Камчатском, Хабаровском, Приморском краях добычу краба контролирует Дмитрий Дремлюга (фото 1) — бизнесмен, который постоянно проживает в США. Его жена Вероника ведет гламурный Instagram из Майями. А отчего бы не повеселиться на доходы от сомнительных сделок? Ведь они приносят бешеные деньги крупным игрокам рынка российских морепродуктов. Там же находятся и другие крабопромышленники-миллионеры: Валерий Шегнагаев (фото 2) и Виктор Варенников. Первый контролирует промысел морепродуктов в Приморском крае, второй — на Камчатке. С видом на жительство в Литве трудится на просторах Дальневосточного бассейна предприниматель Александр Козлов (фото 3). Его интересы — это Приморский край. Там же вовсю добывают наши биоресурсы предприниматели Александр Передня и Иван Михнов (фото 3). На Камчатке мощно развернулись крабодобывающие компании Максима Петрушина и Валерия Пономарева. В Мурманске авторитетнее всех на этом рынке Геннадий Миргородский.

"Многие годы квоты распределялись по "историческому" принципу. Мы предлагаем делать это с аукционов, когда все желающие могут принять в них участие. Естественно, не просто так. Они должны заплатить хорошие деньги в казну. Они должны дать обязательства по инфраструктуре, что будут развивать регион и отрасль. Мы боремся, чтобы работали нормальные люди, которые желают работать всерьез и надолго, а не собрать какие-то деньги, вкладывая копейки в эти суда. А иногда вообще ничего не вкладывая. Только в горючку и краску, чтобы он по дороге не развалилась. А строят на заработанные деньги вместо инфраструктуры в России себе особняки по всему Тихоокеанскому побережью Америки", — сказал Андрей Цариковский, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России.

Сейчас на Сахалине продолжаются активные следственные действия по уголовному делу о контрабанде краба. Руководители компаний, подконтрольных Олегу Кану, активно сотрудничают со следователями ФСБ и рассказывают, по каким схемам российские биоресурсы вывозились в Японию.

Где теперь прячется "крабовый король"? В стране Восходящего солнца местная пресса тоже, похоже, уже заинтересовалась беглецом из Южно-Сахалинска.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]