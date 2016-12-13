Приморские пожарные спасли из отрезанной дымом квартиры человека
4 января в 16.10 на пульт пожарной охраны города Артём поступило сообщение от очевидцев о пожаре в жилом доме на улице Кирова.
Уже через 5 минут (в 16.15 хбр.) по указанному адресу прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В ходе разведки огнеборцы установили, что в подъезде дома под лестничной клеткой горит мусор, а также деревянная оконная рама.
Из отрезанной дымом квартиры брандмейстеры спасли одного человека, выведя его на свежий воздух, ещё 10 человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.
В 17.27 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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