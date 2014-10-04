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«Белый пароход» вышел на лед в Тавричанке

«Белый пароход» вышел на лед в Тавричанке

Фото: blog_vladivostok

Красиво рыбачить не запретишь – так прокомментировали пользователи инстаграма фотографию, на которой запечатлен лимузин, стоящий на льду. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на blog_vladivostok, автомобиль выехал на лед водоема в Тавричанке.

Приморцы с юмором отзываются о пассажирах лимузина и водителе, который решил так экстравагантно поступить – выехать на лед на длинном и тяжелом авто.

rodionov.al: «Для приличия могли б и утопить лимузин».

headgrenade: «Просто вот «угадай город по фотографии».

kris25vlad: «Белый пароход!)))».

dr_krevedko: «Ставки растут, как и награды, за утопленный лимузин даже не медаль, а кубок за навагу положен».

vika7eva: «Красиво рыбачить не запретишь». 
 

Напомним, что выход и выезд на лед в Приморье запрещен.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • 111 / Сегодня, 17:25
    № 1  
     

    княжну топить возили?

    [ Цитировать ]







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