Японская сеть ресторанов, открывающаяся во Владивостоке, купила тунца за $3 млн.

Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суси «Суси Дзаммай» в своем Twitter.

«Первые торги (тунца - ред.) на рынке Тоёсу. Мы сами удивились цене - 333,6 миллиона иен! И очень рады, что смогли купить самого лучшего тунца. Каждому посетителю достанется только одна порция, но уже сегодня он поступит в наши рестораны по обычной для тунца цене», - говорится в сообщении сети ресторанов.

Отметим, рестораны сети «Суси Дзаммай» планируют открыть и в России, во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Торги стали первыми новогодними и для нового рыбного рынка Тоёсу, который открылся в октябре прошлого года. До сих пор рекордным считался тунец, проданный на старом рыбном рынке Цукидзи в 2013 году. Его вес составлял 200 килограммов, а цена - 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,8 миллиона долларов).

Первые новогодние торги тунца обычно привлекают большое внимание, так как они неофициально считаются маркером состояния экономики и прогнозом на год: чем выше цена за самого дорого тунца, тем успешнее будет год для экономики страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]