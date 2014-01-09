В Приморье полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже
Жительница села Новостройка Приморья сообщила в полицию Пожарского района о краже из квартиры. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 13 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пожарскому району, полицейские провели осмотр жилища, опросили потерпевшую и соседей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей села Новостройка Пожарского района, один из которых является соседом потерпевшей. В отделе полиции они дали признательные показания и пояснили, что знали о том, что ключ от квартиры потерпевшая всегда оставляет в почтовом ящике на лестничной площадке. Воспользовавшись ее отсутствием, злоумышленники совершили кражу.
В ходе осмотра мест жительства подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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