В Приморье пропал подросток

В Приморье разыскивается Павел Миняйло, 2002 г.р., проживающий в с. Владимиро-Александровское Партизанского района Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus, подросток 19.12.2018г. ушел из общежития КГБ ПОУ «УАПК» Октябрьский филиал с. Покровка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см., лицо овальное, среднего телосложения, европейской внешности, брови прямые светлые, глаза большие карие, волосы светлые, вьющиеся.

Был одет: короткая куртка черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Павла, просим позвонить по телефонам:

8 (42344) 5 – 89 – 77 – ОМВД России по Октябрьскому району или 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 999 058 17 67 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]