Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:14
  0

В Приморье пропал подросток

В Приморье пропал подросток

В Приморье разыскивается Павел Миняйло, 2002 г.р., проживающий в с. Владимиро-Александровское Партизанского района Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus, подросток 19.12.2018г. ушел из общежития КГБ ПОУ «УАПК» Октябрьский филиал с. Покровка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см., лицо овальное, среднего телосложения, европейской внешности, брови прямые светлые, глаза большие карие, волосы светлые, вьющиеся.

Был одет: короткая куртка черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Павла, просим позвонить по телефонам:

8 (42344) 5 – 89 – 77 – ОМВД России по Октябрьскому району или 102 – полиция
8 914 721 22 32, 8 999 058 17 67 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря