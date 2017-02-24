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В Приморье в частном доме потушили пожар

В Приморье в частном доме потушили пожар

Фото: glavny.tv

5 января в 16.40 в пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в селе Черниговка на улице Шоссейная.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, прибыв на место происшествия уже через 2 минуты (в 16.42) огнеборцы приступили к тушению. Вскоре был установлен очаг возгорания. В одной из комнат дома горели угол и личные вещи.

В 16.50 пожар был локализован, в 17.55 – полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 12 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению были привлечены 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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