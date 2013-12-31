Усиленные наряды полиции вышли на улицы Приморья

Полиция напоминает жителям и гостям Приморья правила безопасности в период проведения публичных мероприятий



В дни новогодних праздников очень важно понимать, как правильно себя вести и что нужно делать в случае обнаружения опасности в общественных местах, а также, что необходимо предпринять при обнаружении подозрительных предметов. Полиция напоминает приморцам о правилах безопасности в период проведения массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, сегодня в крае пройдут 92 публичных мероприятия. В дни массовых гуляний в Приморье дежурят усиленные наряды полиции. В местах проведения мероприятий, предусматривающих большое число участников, устанавливаются металлоискатели. Особое внимание полиция обратит на людей с большими сумками, пакетами. Просим граждан в случае проверки документов или автотранспорта отнестись к действиям сотрудников полиции с пониманием.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан на ограничение парковок автотранспорта, особенно в центре Владивостока. Водителей просят выполнять предписания дорожных знаков, регламентирующих парковку.

Полиция просит приморцев соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания граждан.

Правила безопасного поведения на массовых мероприятиях:

– Попав в переполненное людьми помещение, необходимо заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах). Обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним;

– Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода;

– Старайтесь сохранять спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию;

– Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события;

– Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее;

– Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;

– Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками;

– Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах;

– Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;

– Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа;

– Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;

– Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

В случае обнаружения подозрительных предметов, наличия информации о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно звоните по телефонам экстренных служб, в территориальный отдел внутренних дел либо обращайтесь к ближайшему наряду полиции.

Телефоны экстренных служб:

– УФСБ России по Приморскому краю – 8 (423) 221-72-12

– УМВД России по Приморскому краю – 8 (423) 249-04-91

– ГУ МЧС России по Приморскому краю – 8 (423) 243-28-27

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]