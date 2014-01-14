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Авария оставила без света часть жителей Артема

Авария оставила без света часть жителей Артема

Фото: vchernigove.info

Ремонтные бригады филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») восстанавливают электроснабжение потребителей части города Артема, нарушенное сегодня утром.

Как сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, 6 января в 04.06 из-за повреждения оборудования на подстанции «Шахты-7» произошло отключение потребителей части города Артема. Причины технологического нарушения выясняются. Сразу после поступления сигнала о происшествии на место выехали бригады "Приморских электрических сетей".

В настоящее время на энергообъекте ведутся восстановительные работы: ремонтные бригады обследуют поврежденное оборудование, занимаются его заменой. Часть потребителей была переведена на резервные источники питания. Восстановительными работами на подстанции занимаются 5 бригад.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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