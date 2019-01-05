Владивосток в огне фейерверков: необычное видео сняли c борта самолёта
В соцсетях Приморья опубликовано видео, снятое с борта пассажирского самолета в ночь на 1 января 2019 года.
Видео было записано в полночь, когда практически во всем городе запускали фейерверки.
Во время пролета над Владивостоком командир воздушного судна сделал специальное объявление для пассажиров, предложив им полюбоваться зрелищем, уточняет сайт prim.news.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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