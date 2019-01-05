Новости Общество Видео Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:42
  0

Владивосток в огне фейерверков: необычное видео сняли c борта самолёта

Владивосток в огне фейерверков: необычное видео сняли c борта самолёта

В соцсетях Приморья опубликовано видео, снятое с борта пассажирского самолета в ночь на 1 января 2019 года. 

Видео было записано в полночь, когда практически во всем городе запускали фейерверки.

Во время пролета над Владивостоком командир воздушного судна сделал специальное объявление для пассажиров, предложив им полюбоваться зрелищем, уточняет сайт prim.news.


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря