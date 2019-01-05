Владивосток в огне фейерверков: необычное видео сняли c борта самолёта

В соцсетях Приморья опубликовано видео, снятое с борта пассажирского самолета в ночь на 1 января 2019 года.

Видео было записано в полночь, когда практически во всем городе запускали фейерверки.

Во время пролета над Владивостоком командир воздушного судна сделал специальное объявление для пассажиров, предложив им полюбоваться зрелищем, уточняет сайт prim.news.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]