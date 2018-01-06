Анонс на 7 января

7 января в 12.30 - празднование Рождества Христова на центральной площади Владивостока.

7 января в 00.00 и утром - в храмах Приморья - Рождественские службы.

7 января в 11.00 в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Владивосток, ул. Бородинская 25) состоится детский Рождественский праздник - хороводы, игры и забавы, конкурсы и викторины, ярмарка мастеров, творческие мастер-классы, горячая Карпова уха, свежая выпечка и чай, катание на лошадках и оленях, традиционная рождественская игра с подарками и призами, Дед Мороз и Снегурочка.

7 января в 12.00 - в Духовно-просветительском центре во Владивостоке - просмотр художественного фильма и чаепитие, посвященное Рождеству Христову.

7 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Зенит-Фарм» Санкт-Петербург. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

7 января г. Магнитогорск. ХК «Металлург» Магнитогорск - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

7 января г. Уссурийск. Ежегодный рождественский фестиваль футбола.

7 января г. Уссурийск. Открытый городской чемпионат и первенство Уссурийского городского округа по конному спорту «Рождественские встречи».

7 января г. Уссурийск. Эстафетные состязания по плаванию «Веселые старты».

7 января г. Арсеньев, СШ «Юность». Турнир по молниеносным шашкам среди мужчин и женщин.

7 января п. Восток. Муниципальный этап турнира по хоккею «Золотая шайба», юноши 2008-09 гг.р. Начало в 11.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]