Анонс на 7 января
7 января в 12.30 - празднование Рождества Христова на центральной площади Владивостока.
7 января в 00.00 и утром - в храмах Приморья - Рождественские службы.
7 января в 11.00 в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Владивосток, ул. Бородинская 25) состоится детский Рождественский праздник - хороводы, игры и забавы, конкурсы и викторины, ярмарка мастеров, творческие мастер-классы, горячая Карпова уха, свежая выпечка и чай, катание на лошадках и оленях, традиционная рождественская игра с подарками и призами, Дед Мороз и Снегурочка.
7 января в 12.00 - в Духовно-просветительском центре во Владивостоке - просмотр художественного фильма и чаепитие, посвященное Рождеству Христову.
7 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Зенит-Фарм» Санкт-Петербург. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.
7 января г. Магнитогорск. ХК «Металлург» Магнитогорск - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
7 января г. Уссурийск. Ежегодный рождественский фестиваль футбола.
7 января г. Уссурийск. Открытый городской чемпионат и первенство Уссурийского городского округа по конному спорту «Рождественские встречи».
7 января г. Уссурийск. Эстафетные состязания по плаванию «Веселые старты».
7 января г. Арсеньев, СШ «Юность». Турнир по молниеносным шашкам среди мужчин и женщин.
7 января п. Восток. Муниципальный этап турнира по хоккею «Золотая шайба», юноши 2008-09 гг.р. Начало в 11.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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