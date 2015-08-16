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Спасатели эвакуировали троих заблудившихся в лесу приморцев

Спасатели эвакуировали троих заблудившихся в лесу приморцев

Фото: Комсомольская правда

5 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи трём гражданам, заблудившимся в районе горы Лысый Дед в Шкотовском муниципальном районе.

В ходе телефонного разговора спасатели сориентировали заблудившихся, как выйти к ближайшему населённому пункту Молёный Мыс.

Потерявшиеся граждане приняли решение разжечь костёр и остаться дожидаться спасателей.

В 21.30 для оказания помощи убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО.

В 22.00 усиления группы убыла группа спасателей городского округа Большой Камень.

В 22.00 к месту поиска выдвинулись спасатели краевой поисково-спасательной службы.

6 января в 04.47 спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда обнаружили заблудившихся людей и начали их эвакуацию к месту стоянки автомашин.

Всего к поискам привлечены 17 человек и 3 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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