Спасатели эвакуировали троих заблудившихся в лесу приморцев
5 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи трём гражданам, заблудившимся в районе горы Лысый Дед в Шкотовском муниципальном районе.
В ходе телефонного разговора спасатели сориентировали заблудившихся, как выйти к ближайшему населённому пункту Молёный Мыс.
Потерявшиеся граждане приняли решение разжечь костёр и остаться дожидаться спасателей.
В 21.30 для оказания помощи убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО.
В 22.00 усиления группы убыла группа спасателей городского округа Большой Камень.
В 22.00 к месту поиска выдвинулись спасатели краевой поисково-спасательной службы.
6 января в 04.47 спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда обнаружили заблудившихся людей и начали их эвакуацию к месту стоянки автомашин.
Всего к поискам привлечены 17 человек и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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