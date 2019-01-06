Крупный пожар произошел на овощебазе во Владивостоке
В ночь на 7 января в 00.29, в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре на складском помещении, расположенном на улице Снеговая.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, ровно через 1 минуту (в 00.30) на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки внутри помещения никого не было обнаружено. Горели контейнеры с овощами и фруктами. В результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара не превысила 500 кв. м.
Благодаря своевременному сообщению о пожаре и профессионализму огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние объекты.
В 01.59 пожар был локализован, в 06.57 – полностью ликвидирован. На тушении были задействованы 39 человек личного состава и 9 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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