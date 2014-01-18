В Артеме вводятся ограничения электроснабжения из-за аварии на подстанции "Шахта-7"

В Артёме Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК) утром 7 января приступили ко второму этапу востановительных работ на подстанции «Шахта-7». Сегодня, 7 января, энергетики будут проводить ревизию системы релейной защиты и сигнализации. Это необходимо для дальнейшей надёжной работы подстанции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-секретрая "Приморских электрических сетей" Татьяну Кравченко, для безопасного выполнения работ требуется временное ограничение электроснабжения потребителей. Ограничение электроснабжения не затронет социально значимые объекты, энергетики обеспечат питание котельной по резервной схеме.

Отключение потребителей г. Артёма будет проводится поэтапно в соответствии с графиком выполнения ремонтных работ. Энергетики составили график работ с учётом структуры городской распределительной сети, что позволит минимизировать время отключения потребителей.

Период ограничения Адрес Потребитель 8.30 – 12.00 ул. Щорса, Беринга, Дежнева, Нижняя, Озерная, Мурманская, Орловская, Лобачевского, Пролетарская, Пришахтовая, Менделеева, Лаптевых, 8 марта, Фрунзе, Совхозная, Буденого, Ганжи, Шлемова, м-он Лесной, Светлогорская. Жилые дома частного сектора, многоквартирные жилые дома 12.00 – 16.00 ул. Севастопольская, Симферопольская, Фрунзе, Заречная, Приморская, Айвазовского, Ульяновская, Уссурийская, Крылова, Одесская, Киевская, Чапаева. Жилые дома частного сектора, многоквартирные жилые дома

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей Артёма отнестись с пониманием к временным перерывам электроснабжения. Для максимально быстрого завершения работ задействованы 8 бригад энергетиков.

Напомним, 6 января, было нарушено электроснабжение части потребителей города Артема, запитанных от подстанции «Шахта-7». К вечеру энергетики восстановили работу энергообъекта и в полном объеме обеспечили электроснабжение потребителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]