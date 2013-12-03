Митрополит Вениамин провел прощальное богослужение на приморской земле
В ночь с 6 на 7 января 2019 года, в праздник Рождества Христова, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир и митрополит Вениамин совершили в Покровском кафедральном соборе Владивостока Божественную литургию. Их Высокопреосвященствам сослужили ключарь собора протоиерей Александр Талько и духовенство собора.
За Богослужением пел архиерейский хор Покровского кафедрального собора под управлением регента Л.И. Макаренко, участницы Патриаршего совета по развитию церковного пения.
Несколько сотен прихожан собрались в празднично украшенном храме, чтобы встретить светлый праздник Рождества Христова.
Как сообщает пресс-служба Владивостокской епархии, это богослужение стало прощальным для митрополита Вениамина, а для митрополита Владимира — первым на приморской земле.
Праздновать Рождество Христово христиане будут 12 дней. Этот период до праздника Крещения Господня (19 января) называется святыми днями или Святками, это время не только отдыха, колядок, но и дел милосердия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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