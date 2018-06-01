Троих человек спасли на пожаре в Приморье

Вечером 6 января в 22.14 на пульт пожарной охраны Красноармейского муниципального района поступило сообщение о том, что в посёлке Восток горит квартира, расположенная в доме на улице Молодёжной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, уже через 2 минуты по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к работам по ликвидации пожара. Было установлено, что горят: комната и домашние вещи.

Из отрезанных дымом квартир пожарные спасли троих человек, ещё 22 человека были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

В 22.22 пожар был локализован, в 22.33 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 24 кв. м. К тушению были привлечены 2 человека личного состава и 1 единица техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]