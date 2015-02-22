Лед еще не окреп в акватории Амурского залива

6 января инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам провели рейд в акватории Амурского залива.

Главной целью профилактического мероприятия стало предупреждение происшествий, связанных с выходом и выездом на лёд.

Сотрудники МЧС России раздали любителям подлёдного лова памятки и в очередной раз призвали граждан не рисковать жизнью и не заставлять волноваться своих близких, ради улова. Стоит отметить, что в этот раз наблюдалось немного рыбаков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, спасатели регулярно проводят патрулирования, мониторинг ледовой обстановки и ведут подсчёт рыбаков.

«Специфика льда этой зимой такова, что он окончательно не окреп и необдуманные поступки могут обойтись дорогой ценой», – отметил старший государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по приморскому краю Игорь Салимьянов.

Всегда необходимо знать и учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова. Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод. Чрезвычайно опасным и ненадёжным является лёд под снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. Такой лёд является наиболее опасным, при продвижении он проламывается, и человек неожиданно попадает в холодную воду.

Согласно действующему законодательству – Закону Приморского края № 279-КЗ выезд и выход на лёд влечёт за собой следующие штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]