Первые изменения цен на топливо зафиксированы во Владивостоке в новом году
Цены на топливо с нового года традиционно начали меняться. Соцсети Владивостока пестрят фотографиями неприятных перемен в стоимости бензина и дизеля. Впрочем, как оказалось, не на всех заправках цены пошли вверх.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, первой серьезно поднялась стоимость топлива на НК «Альянс». В ночь на 5 января очевидцы зафиксировали изменения на ценовом табло – с разницей в полчаса все виды топлива вдруг прибавили от 70 копеек до 3,1 рубля за литр. АИ-92 с 41,9 рубля за литр подорожал до 43,17, или сразу на 3%. Чуть больше чем на полтора процента поднялась стоимость АИ-95 и АИ-98. Зато дизельное топливо резко подорожало сразу на 6,2% – с 44,85 до 47,64 рубля за литр.
Отдельно отметим, что с момента нашего прошлого обзора, стоимость дизеля на заправках сети уже поднималась – перед Новым годом «солярка» стоила 46,85 рублей за литр. В этом случае повышение цены составило 4,4%.
|
АО «ННК-Приморнефтепродукт»
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
ДТ
|
14 ноября
|
41,9
|
42,8
|
45,5
|
44,85
|
6 января
|
43,17
|
43,52
|
46,3
|
47,64
|
% роста
|
3%
|
1,6%
|
1,7%
|
6,2%
Сутки спустя подорожали бензин и дизель и у НК «Роснефть». Правда, в отличие от основного конкурента, здесь нет никакой «прыгающей динамики» – все виды топлива прибавили 1,6% к стоимости с 14 ноября. При этом на заправке сети на Русском острове на прилавке лежит объявление, гласящее о том, что рост цен связан с изменением НДС.
|
РН-Востокнефтепродукт (НК «Роснефть»)
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
ДТ
|
14 ноября
|
41,9
|
42,8
|
45,5
|
46,85
|
6 января
|
42,6
|
43,5
|
46,25
|
47,6
|
% роста
|
1,6%
|
1,6%
|
1,6%
|
1,6%
Снизилась цена на все виды топлива на «Октанте», который является так называемой независимой АЗС, то есть закупает топливо на бирже, а не у двух основных игроков. С понижением цен «Октант» перестал находиться на недосягаемой по стоимости топлива высоте и практически сравнялся с «Альянсом» и «Роснефтью».
|
Октант
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
ДТ
|
14 ноября
|
45,57
|
48,57
|
50,97
|
51,97
|
6 января
|
42,97
|
43,97
|
49,97
|
49,97
|
% роста
|
-5,6%
|
-9,4%
|
-1,9%
|
-3,8%
6 января ни на одной заправке сети «Бензо» не было АИ-95. И цену на АИ-92 мы также взяли октябрьскую, потому что в ноябре у компании не было 92-го бензина. Так что «чистое» сравнение получилось только на АИ-98 – и он прибавил 0,7%, или 40 копеек за литр. Цена на дизельное топливо за полтора месяца не изменилась.
|
«Бензо»
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
ДТ
|
14 ноября
|
45,59*
|
43,39
|
50,19
|
47,69
|
6 января
|
42,99
|
-
|
50,59
|
47,69
|
% роста
|
-5,7%
|
-
|
0,7%
|
0
по данным на 31 октября.
Примерно такая же история на RS-Нефть: -0,2% к стоимость АИ-92 и АИ-95, 98-го бензина нет. Зато ДТ стало стоить на 2,3 рубля дороже, подорожание составило 5,2%.
|
RS-Нефть
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
ДТ
|
14 ноября
|
41,3
|
42,3
|
-
|
44,1
|
6 января
|
41,2
|
42,2
|
-
|
46,4
|
% роста
|
-0,2%
|
-0,2%
|
-
|
5,2%
Зато заправка Östwald возле Рудневского моста цену не снизила, а напротив – повысила. На 0,4%, или 20 копеек подорожал АИ-92, на 0,2%, или 109 копеек подорожал АИ-95. АИ-98 в продаже не было и нет, а вот дизель прибавил 3 рубля сразу, подорожание составило 6,7%.
|
Östwald
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
ДТ
|
14 ноября
|
41,7
|
42,8
|
-
|
44,4
|
6 января
|
41,9
|
42,9
|
-
|
47,4
|
% роста
|
0,4%
|
0,2%
|
-
|
6,7%
Напомним, это не последнее изменение цен в этом году. Исходя из соглашения правительства РФ с нефтяными компаниями, в 2019 году бензин и дизель подорожают еще на 4-4,6%. Компании обязались, в частности, поддерживать мелкооптовые цены бензина и дизельного топлива не выше оговоренных уровней для промышленных, сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей и розничных сетей с сохранением объемов и регионов поставок относительно предыдущего года при наличии подтвержденного спроса. При этом посредникам и трейдерам топливо продаваться не должно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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