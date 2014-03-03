Первые изменения цен на топливо зафиксированы во Владивостоке в новом году

Цены на топливо с нового года традиционно начали меняться. Соцсети Владивостока пестрят фотографиями неприятных перемен в стоимости бензина и дизеля. Впрочем, как оказалось, не на всех заправках цены пошли вверх.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, первой серьезно поднялась стоимость топлива на НК «Альянс». В ночь на 5 января очевидцы зафиксировали изменения на ценовом табло – с разницей в полчаса все виды топлива вдруг прибавили от 70 копеек до 3,1 рубля за литр. АИ-92 с 41,9 рубля за литр подорожал до 43,17, или сразу на 3%. Чуть больше чем на полтора процента поднялась стоимость АИ-95 и АИ-98. Зато дизельное топливо резко подорожало сразу на 6,2% – с 44,85 до 47,64 рубля за литр.

Отдельно отметим, что с момента нашего прошлого обзора, стоимость дизеля на заправках сети уже поднималась – перед Новым годом «солярка» стоила 46,85 рублей за литр. В этом случае повышение цены составило 4,4%.

АО «ННК-Приморнефтепродукт»

(НК «Альянс») АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 14 ноября 41,9 42,8 45,5 44,85 6 января 43,17 43,52 46,3 47,64 % роста 3% 1,6% 1,7% 6,2%





Сутки спустя подорожали бензин и дизель и у НК «Роснефть». Правда, в отличие от основного конкурента, здесь нет никакой «прыгающей динамики» – все виды топлива прибавили 1,6% к стоимости с 14 ноября. При этом на заправке сети на Русском острове на прилавке лежит объявление, гласящее о том, что рост цен связан с изменением НДС.

РН-Востокнефтепродукт (НК «Роснефть») АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 14 ноября 41,9 42,8 45,5 46,85 6 января 42,6 43,5 46,25 47,6 % роста 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%





Снизилась цена на все виды топлива на «Октанте», который является так называемой независимой АЗС, то есть закупает топливо на бирже, а не у двух основных игроков. С понижением цен «Октант» перестал находиться на недосягаемой по стоимости топлива высоте и практически сравнялся с «Альянсом» и «Роснефтью».

Октант АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 14 ноября 45,57 48,57 50,97 51,97 6 января 42,97 43,97 49,97 49,97 % роста -5,6% -9,4% -1,9% -3,8%







6 января ни на одной заправке сети «Бензо» не было АИ-95. И цену на АИ-92 мы также взяли октябрьскую, потому что в ноябре у компании не было 92-го бензина. Так что «чистое» сравнение получилось только на АИ-98 – и он прибавил 0,7%, или 40 копеек за литр. Цена на дизельное топливо за полтора месяца не изменилась.

«Бензо» АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 14 ноября 45,59* 43,39 50,19 47,69 6 января 42,99 - 50,59 47,69 % роста -5,7% - 0,7% 0

по данным на 31 октября.

Упали цены на все виды топлива кроме АИ-98 на заправке «Восток-Ойл». АИ-92 и АИ-95 подешевели на 50 копеек, или 1,1% за литр, дизель потерял в цене 1,6 рубля за литр, или 3,2%. Но вот 98-й бензин подорожал на 2%, или на один рубль ровно.

Восток-Ойл АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 14 ноября 43 44 48,5 49,5 6 января 42,5 43,5 49,5 47,9 % роста -1,1% -1,1% 2% -3,2%





Примерно такая же история на RS-Нефть: -0,2% к стоимость АИ-92 и АИ-95, 98-го бензина нет. Зато ДТ стало стоить на 2,3 рубля дороже, подорожание составило 5,2%.

RS-Нефть АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 14 ноября 41,3 42,3 - 44,1 6 января 41,2 42,2 - 46,4 % роста -0,2% -0,2% - 5,2%







Зато заправка Östwald возле Рудневского моста цену не снизила, а напротив – повысила. На 0,4%, или 20 копеек подорожал АИ-92, на 0,2%, или 109 копеек подорожал АИ-95. АИ-98 в продаже не было и нет, а вот дизель прибавил 3 рубля сразу, подорожание составило 6,7%.

Östwald АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 14 ноября 41,7 42,8 - 44,4 6 января 41,9 42,9 - 47,4 % роста 0,4% 0,2% - 6,7%







Напомним, это не последнее изменение цен в этом году. Исходя из соглашения правительства РФ с нефтяными компаниями, в 2019 году бензин и дизель подорожают еще на 4-4,6%. Компании обязались, в частности, поддерживать мелкооптовые цены бензина и дизельного топлива не выше оговоренных уровней для промышленных, сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей и розничных сетей с сохранением объемов и регионов поставок относительно предыдущего года при наличии подтвержденного спроса. При этом посредникам и трейдерам топливо продаваться не должно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]