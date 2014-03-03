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Первые изменения цен на топливо зафиксированы во Владивостоке в новом году

Первые изменения цен на топливо зафиксированы во Владивостоке в новом году

Фото: Vl.ru

Цены на топливо с нового года традиционно начали меняться. Соцсети Владивостока пестрят фотографиями неприятных перемен в стоимости бензина и дизеля. Впрочем, как оказалось, не на всех заправках цены пошли вверх.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, первой серьезно поднялась стоимость топлива на НК «Альянс». В ночь на 5 января очевидцы зафиксировали изменения на ценовом табло – с разницей в полчаса все виды топлива вдруг прибавили от 70 копеек до 3,1 рубля за литр. АИ-92 с 41,9 рубля за литр подорожал до 43,17, или сразу на 3%. Чуть больше чем на полтора процента поднялась стоимость АИ-95 и АИ-98. Зато дизельное топливо резко подорожало сразу на 6,2% – с 44,85 до 47,64 рубля за литр.

Отдельно отметим, что с момента нашего прошлого обзора, стоимость дизеля на заправках сети уже поднималась – перед Новым годом «солярка» стоила 46,85 рублей за литр. В этом случае повышение цены составило 4,4%.

АО «ННК-Приморнефтепродукт»
(НК «Альянс»)

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

14 ноября

41,9

42,8

45,5

44,85

6 января

43,17

43,52

46,3

47,64

% роста

3%

1,6%

1,7%

6,2%

 

Сутки спустя подорожали бензин и дизель и у НК «Роснефть». Правда, в отличие от основного конкурента, здесь нет никакой «прыгающей динамики» – все виды топлива прибавили 1,6% к стоимости с 14 ноября. При этом на заправке сети на Русском острове на прилавке лежит объявление, гласящее о том, что рост цен связан с изменением НДС.

РН-Востокнефтепродукт (НК «Роснефть»)

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

14 ноября

41,9

42,8

45,5

46,85

6 января

42,6

43,5

46,25

47,6

% роста

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

 

Снизилась цена на все виды топлива на «Октанте», который является так называемой независимой АЗС, то есть закупает топливо на бирже, а не у двух основных игроков. С понижением цен «Октант» перестал находиться на недосягаемой по стоимости топлива высоте и практически сравнялся с «Альянсом» и «Роснефтью».

Октант

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

14 ноября

45,57

48,57

50,97

51,97

6 января

42,97

43,97

49,97

49,97

% роста

-5,6%

-9,4%

-1,9%

-3,8%


6 января ни на одной заправке сети «Бензо» не было АИ-95. И цену на АИ-92 мы также взяли октябрьскую, потому что в ноябре у компании не было 92-го бензина. Так что «чистое» сравнение получилось только на АИ-98 – и он прибавил 0,7%, или 40 копеек за литр. Цена на дизельное топливо за полтора месяца не изменилась.

«Бензо»

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

14 ноября

45,59*

43,39

50,19

47,69

6 января

42,99

-

50,59

47,69

% роста

-5,7%

-

0,7%

0

по данным на 31 октября.

Упали цены на все виды топлива кроме АИ-98 на заправке «Восток-Ойл». АИ-92 и АИ-95 подешевели на 50 копеек, или 1,1% за литр, дизель потерял в цене 1,6 рубля за литр, или 3,2%. Но вот 98-й бензин подорожал на 2%, или на один рубль ровно.

Восток-Ойл

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

14 ноября

43

44

48,5

49,5

6 января

42,5

43,5

49,5

47,9

% роста

-1,1%

-1,1%

2%

-3,2%


Примерно такая же история на RS-Нефть: -0,2% к стоимость АИ-92 и АИ-95, 98-го бензина нет. Зато ДТ стало стоить на 2,3 рубля дороже, подорожание составило 5,2%.

RS-Нефть

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

14 ноября

41,3

42,3

-

44,1

6 января

41,2

42,2

-

46,4

% роста

-0,2%

-0,2%

-

5,2%


Зато заправка Östwald возле Рудневского моста цену не снизила, а напротив – повысила. На 0,4%, или 20 копеек подорожал АИ-92, на 0,2%, или 109 копеек подорожал АИ-95. АИ-98 в продаже не было и нет, а вот дизель прибавил 3 рубля сразу, подорожание составило 6,7%.

Östwald

АИ-92

АИ-95

АИ-98

ДТ

14 ноября

41,7

42,8

-

44,4

6 января

41,9

42,9

-

47,4

% роста

0,4%

0,2%

-

6,7%


Напомним, это не последнее изменение цен в этом году. Исходя из соглашения правительства РФ с нефтяными компаниями, в 2019 году бензин и дизель подорожают еще на 4-4,6%. Компании обязались, в частности, поддерживать мелкооптовые цены бензина и дизельного топлива не выше оговоренных уровней для промышленных, сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей и розничных сетей с сохранением объемов и регионов поставок относительно предыдущего года при наличии подтвержденного спроса. При этом посредникам и трейдерам топливо продаваться не должно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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