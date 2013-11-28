Отсутствие снега заставило лыжников Приморья встать на скользкий путь (видео)

Отсутствие снега заставило лыжников Приморья поменять дислокацию. Открытое первенство Арсеньева пришлось проводить не на лыжной лесной трассе. Гоночным треком стала поверхность замерзшего водоема, где сохранился незначительный снежный слой, сообщает "Вести: Приморье".



Так, любители лыжных гонок собрались на Шекляевском водохранилище, что в Анучинском районе. Ясная погода, слабый ветер способствовали хорошему настроению. Правда, любителям спорта не хватило подъемов, спусков и крутых поворотов, которые отсутствуют на гладкой ледяной поверхности. Тем не менее соревнования состоялись, а самым быстрым оказался спортсмен из Арсеньева Александр Столбов, который пробежал 5 км за 13 минут 41 секунду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]