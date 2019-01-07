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Пешеход погиб во Владивостоке, перебегая дорогу в неположенном месте

Пешеход погиб во Владивостоке, перебегая дорогу в неположенном месте

Фото: dpskontrol_125rus

В понедельник, 7 января, на проспекте 100-летия Владивостока недалеко от остановки общественного транспорта Фирсова насмерть сбили пешехода. Мужчина перебегал шестиполосную дорогу в неположенном месте, хотя совсем неподалеку расположен виадук. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, где он скончался.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, авария произошла около 12 часов. Nissan Dualis двигался со стороны Постышева по направлению в центр города по крайнему левому ряду. В районе остановки Фирсова ему под колеса попал пешеход, который уже успел преодолеть три полосы встречного движения.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где в последствии он скончался.

Отметим, что надземный пешеходный переход расположен в нескольких метрах от места ДТП. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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