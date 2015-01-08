Во Владивостоке работник автосервиса угнал автомобиль клиента
В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение жителя краевого центра. Мужчина рассказал, что похищен его автомобиль "Тойота Королла".
Житель краевого центра оставил свой автомобиль "Тойота Королла" на ремонт в автосервисе. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Владивостоку, в вечернее время работник автомастерской самовольно взял ключи от автомобиля клиента и поехал кататься.
Хозяин авто обратился в полицию с заявлением о похищении транспортного средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль в районе мыса Кунгасный без внешних повреждений.
По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний работник автосервиса. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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