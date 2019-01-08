ФБР задержало крупного предпринимателя из Владивостока?
В субботу российский МИД сообщил о задержании на Северных Марианских Островах (США) россиянина Дмитрия Макаренко (предположительно на фото 1). По данным МИДа, Макаренко прилетел на остров Сайпан 29 декабря с семьей – родителями, супругой и несовершеннолетними детьми. Прямо в аэропорту его задержали сотрудники ФБР. Позднее его этапировали во Флориду, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на российский МИД.
По данным интернет-ресурса The Bell, имя, фамилия, а также отчество задержанного россиянина совпадают с персональными данными гендиректора компании «Артаяр», которая построила во Владивостоке крупнейший торговый центр «Калина Молл» (фото 3). Его открытие запланировано на февраль 2019 года. В целом из данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что тезка арестованного владеет шестью действующими компаниями, большая часть которых зарегистрирована во Владивостоке. Компании Макаренко занимаются преимущественно недвижимостью и логистикой.
Макаренко обвиняется в экспорте из США военных технологий без необходимой для этого лицензии, а также в отмывании денег, следует из ордера. Ордер на арест Макаренко (фото 2), выданный судом Флориды, датирован 15 июня 2017 года.
Как следует из материалов дела, в период с апреля по ноябрь 2013 года Макаренко с помощью посредника в США — уроженца Украины Владимира Невидомого — организовал четыре поставки в Россию военных приборов ночного видения, тепловизоров и оружейных капсюлей. К делу приобщена переписка Невидомого и Макаренко по электронной почте и в WhatsApp. В этих письмах Макаренко просит Невидомого приобрести три прицела ночного видения MARS 4×4, многоцелевой тепловизор ODIN 61BW и 1000 капсюлей для боеприпасов.
Расплачивался за эти поставки Макаренко, переводя деньги со счетов в Шанхае и Риге. Первые два прицела ночного видения обошлись россиянину в $11 755 (стоимость устройств в США была $9 599). Позднее он перевел на счет компании Невидомого Primex Group еще $18 036. На эту сумму был приобретен еще один прицел ночного видения MARS 4×4, сумма в $10 000 была потрачена на покупку тепловизора.
Последняя поставка в Россию — с оружейными капсюлями — сорвалась. В ноябре 2013 года Макаренко получил письмо от американской таможни. В нем говорилось, что партия задержана при попытке нелегального экспорта. «Что мы будем делать?», – написал он Невидомому.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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