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Двое человек спасены на пожаре в Приморье

Двое человек спасены на пожаре в Приморье

Фото: Известия

7 января в 18.34 на пульт пожарной охраны Октябрьского муниципального района поступило сообщение о том, что в посёлке Липовцы, на улице Октябрьской горит квартира в жилом доме.

В считанные минуты (в 18.37) на место происшествия прибыли пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении огнеборцы столкнулись с горением мебели и спальных принадлежностей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли двух человек – мужчину и женщину, выведя их на свежий воздух; ещё 9 человек были эвакуированы. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

В 18.45 пожар был локализован, в 19.25 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 9 кв. м. На тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники в том числе 2 звена газодымозащитной службы.

Вновь своевременное обращение в пожарную охрану и профессионализм огнеборцев спасли не одну человеческую жизнь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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