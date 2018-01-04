Двое человек спасены на пожаре в Приморье
7 января в 18.34 на пульт пожарной охраны Октябрьского муниципального района поступило сообщение о том, что в посёлке Липовцы, на улице Октябрьской горит квартира в жилом доме.
В считанные минуты (в 18.37) на место происшествия прибыли пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении огнеборцы столкнулись с горением мебели и спальных принадлежностей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли двух человек – мужчину и женщину, выведя их на свежий воздух; ещё 9 человек были эвакуированы. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.
В 18.45 пожар был локализован, в 19.25 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 9 кв. м. На тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники в том числе 2 звена газодымозащитной службы.
Вновь своевременное обращение в пожарную охрану и профессионализм огнеборцев спасли не одну человеческую жизнь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.01.2019 Троих человек спасли на пожаре в Приморье
-
05.01.2019 Приморские пожарные спасли из отрезанной дымом квартиры человека
-
21.12.2018 Двоих человек спасли на пожаре в Приморье
-
23.11.2018 Огнеборцы спасли мужчину на пожаре в Приморье
-
01.06.2018 Пожарные Дальнереченска спасли четырнадцать человек
-
04.01.2018 В Приморье пожарные спасли мужчину из огня
Добавить комментарий