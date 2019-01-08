«Спартак-Приморье» разгромил «Зенит-Фарм» на домашней площадке со счетом 97:58. Самым результативным игроком в составе нашей команде стал Омар Калхоун, набравший 35 очков. Кстати, Калхоун повторил рекорд результативности американца Дюкса из «Иркута», установленный еще в начале октября прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе БК "Спартак-Приморье", по ходу первой четверти матча преимущество «Спартака» достигало 7 очков, но в составе «Зенита» находились исполнители, способные навязать борьбу. Так, выход Салмина, принес «Зениту» 5 очков и подряд и отставание всего в один бросок. Однако во втором периоде приморская команда позволила гостям набрать всего 8 очков, а сама накидала – 31, увеличив к большому перерыву разницу до 25 очков.

Вторая половина началась с еще одного рывка «Спартака» - «8:0», а походу четверти преимущество нашей команды достигло 39 очков, а вот «Зенит» с трудом за весь отрезок набрал чуть больше 10. В заключительной десятиминутке на паркет вышел 18-летний воспитанник клуба Никита Богданов, и в попытках вывести его на бросок, приморцы несколько сбавили обороты, но запас прочности у нас был очень большим. В результате набранными очками отметились все игроки нашей команды, выходившие на паркет, а встреча завершилась с разницей в 39 очков в пользу «Спартака-Приморье».

Следующие матчи приморская команда проведет на выезде в Химках и Ярославле. Игра с «Химками-Подмосковье» состоится 16 января, а с «Буревестником» - 19 января.

Ненад Трайкович, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: "Благодарю игроков за то, что они не прекращали бороться со стартового спорного до последней секунды, не обращая внимание на разницу в счете, была она 20 или 30 очков. Играли, как будто счет был всегда «0:0». Мы сегодня хорошо и агрессивно сыграли в защите, в результате «Зенит-Фарм» набрал всего 58 очков. Это очень важно, так как такой игрой в защите мы смогли нивелировать наши ошибки в нападении. Пока не можем рассчитывать на Алексея Вздыхалкина, Сергея Чернова, и сегодня не смог сыграть Александр Павлов, и, несмотря на короткую «скамейку», все ребята сыграли на своем максимуме и внесли вклад в командную победу. Мотовилов сегодня провел хороший матч, играл агрессивно и в защите, и в нападении, а самое важное, что он сделал 8 результативных передач и еще выполнил 4 перехвата. Омара Калхоуна сегодня было не остановить, он попал 8 из 12 трехочковых, которые дали нам хорошее преимущество в этом матче. Еще хочу сказать отдельное спасибо Максиму Кривошееву, который своей игрой в очередной раз доказал, что является настоящим капитаном. Сегодня был предоставлен шанс проявить себя самому молодому игроку Никите Богданову, он забил трехочковый, и пусть это будет для него аванс для дальнейшей работы на тренировках. Но есть один показатель, который меня не порадовал, мы совершили 19 потерь, 13 из которых пришлись на вторую половину. Это много, и, если мы хотим быть среди лидирующих команд лиги, то мы должны улучшить этот показатель. И еще я хочу поздравить всех православных христиан, кем являюсь и я, с Рождеством!"

Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург) 97:58 (19:17, 31:8, 23:11, 24:22).

«Спартак-Приморье»: Калхоун – 35 очков (9 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Кривошеев – 15 (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Мотовилов – 14 (1 подбор, 8 передач, 4 перехвата), Колюшкин – 10 (1 передача, 1 перехват), Разумов – 7 (7 подборов, 1 передача, 1 перехват), Чиликин – 4 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват, 3 блокшота), Мартынов – 4 (2 подбора), Богданов – 3 (3 подбора), Бабайлов – 3 (2 подбора), Саяпин – 2 (5 подборов, 1 перехват).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]