Проезд во владивостокских автобусах в ближайшее время не подорожает

Традиционно с нового года администрация Приморского края устанавливала новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Но с 1 января 2019 года эти полномочия перешли к муниципалитетам. Во Владивостоке определять плату должна городская администрация, которая только начала организационные работы и еще не установила новые тарифы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, решение передать полномочия по регулированию тарифов на пассажирские перевозки муниципалитетам приняло Законодательное собрание края в октябре прошлого года. Ранее этим занимался краевой департамент по тарифам. Плата устанавливалась на основании заявлений и расчетов поставщиков.

С 1 января 2019 года цену на проезд муниципалитеты должны устанавливать самостоятельно. Во Владивостоке этим займется городская администрация. Сейчас в управлении транспорта формируют специальный отдел, который в дальнейшем установит новый тариф. До этого момента, как сообщили в мэрии, цена проезда в городском общественном транспорте останется прежней.

«В январе в управлении транспорта начнутся организационные работы, которые включают в себя в том числе формирование нормативно-правовой базы и изучение предложений перевозчиков», – сообщили в мэрии.

Отметим, цену на проезд на пригородных маршрутах теперь также устанавливает администрация Владивостока. А тарифы на межмуниципальные перевозки остались в ведении приморского департамента по тарифам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]