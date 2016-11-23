Новогодние каникулы в Приморье оказались на 2–6 градусов теплее нормы

В новогодние праздники в Приморском крае больших погодных сюрпризов не произошло. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в основном стояла морозная без осадков погода. Лишь в отдельные дни местами по краю шёл небольшой снег. На побережье почти все дни наблюдался сильный ветер, порывы достигали 21 м/с. Среднесуточные температуры воздуха оказались на 2–6 градусов выше нормы. Минимальные температуры составили −16…−29 °С, на южном побережье −8…−13 гр. На северо-востоке в последние три ночи столбики термометров опускались до −30…−35 °С. Максимальные температуры были в пределах −4…−14 °С. Самый теплый день выдался 4 января. В этот день максимальная температура наблюдалась от +2 °С до −8 °С, и только на северо-востоке осталась прежней.

Во Владивостоке сохранялась спокойная, умеренно морозная погода. Обошлось без осадков. В ночные часы температура воздуха составила −11…−15 °С, днём −5…−9 °С, а 4 января дневной максимум составил −2 °С.

Сегодня, 9 января, и в ближайшие сутки осадков в Приморском крае не ожидается. В средней тропосфере ветер с северного поменяет направление на западное, будет выноситься более тёплый воздух. Температурный фон повысится, положительная аномалия увеличится.

Во Владивостоке сегодня по-прежнему без осадков. Максимальная температура воздуха ожидается −1…−3 °С. В ближайшие сутки в краевой столице потеплеет на 2–4 градуса как в ночные часы, так и днём.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]