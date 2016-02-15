267 пьяных водителей выявлено в Приморье за дни новогодних праздников

В период праздничных дней пьяная бравада стала причиной четырех автоаварий, в которых травмированы семь человек. ДТП, спровоцированные любителями пьяной езды, зарегистрированы в Спасском, Октябрьском и Шкотовском районах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, за прошедшие праздники к административной ответственности привлечены 148 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 119 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 12 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]