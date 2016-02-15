267 пьяных водителей выявлено в Приморье за дни новогодних праздников
В период праздничных дней пьяная бравада стала причиной четырех автоаварий, в которых травмированы семь человек. ДТП, спровоцированные любителями пьяной езды, зарегистрированы в Спасском, Октябрьском и Шкотовском районах.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, за прошедшие праздники к административной ответственности привлечены 148 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 119 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 12 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.
Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.
Телефоны:
102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.
102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.
112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,
г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.
120: г.Большой Камень.
Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.11.2017 С начала года ГАИ привлекла к ответственности свыше 11,5 тысяч нетрезвых водителей в Приморье
-
11.09.2017 Госавтоинспекция в Приморье отстранила от управления автотранспортом свыше 9 тысяч нетрезвых водителей
-
16.11.2016 За неделю в Приморье привлечены к ответственности 225 нетрезвых водителей
-
23.05.2016 C начала года в Приморье привлечены к ответственности более 4,5 тысяч нетрезвых водителей
-
04.05.2016 С начала года Госавтоинспекция привлекла к ответственности свыше 3,5 тысяч нетрезвых водителей в Приморье
-
15.02.2016 За неделю полицейские привлекли к ответственности 219 нетрезвых водителей
Добавить комментарий