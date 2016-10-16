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Вчера, 17:00
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«Спартак-Приморье» разгромил «Зенит-Фарм» на домашней площадке. Видеорепортаж Сергея Станчика

«Спартак-Приморье» разгромил «Зенит-Фарм» на домашней площадке

«Тигры» разгромили питерский клуб! «Спартак-Приморье» одержал уверенную победу над командой «Зенит-Фарм». В домашнем матче приморские баскетболисты выиграли со счетом 97:58. Как проходила игра, и благодаря кому «красно-белые» обеспечили себе преимущество почти в 40 очков?

С первых минут матча «тигры» перехватывают инициативу и вырываются вперед. «Зенит-Фарм» отчаянно сопротивляется, но сегодня приморский «Спартак» не остановить. Агрессивная защита хозяев стремительно перетекает в наступление. И вот уже очередной мяч в корзине гостей.

Приморцы победили со счетом 97:58. Разгромить соперника «красно-белым» удалось во многом благодаря Омару Калхоуну. В противостоянии с дублем питерского «Зенита» американец повторил рекорд Суперлиги, установленный еще в октябре прошлого года. В этом матче легионер в одиночку набрал 35 очков.

Впереди у «Спартака-Приморье» два выездных матча. 16 января «тигры» встретятся с «Химками-Подмосковье». А затем, через три дня, сыграют с ярославским «Буревестником».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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