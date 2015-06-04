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Вчера, 15:11
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35 детей появились на свет в роддоме № 3 Владивостока на праздничных каникулах

35 детей появились на свет в роддоме № 3 Владивостока на праздничных каникулах

Фото: КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3»

Несмотря на каникулы, первая неделя нового года стала для коллектива роддома № 3 Владивостока по-настоящему рабочей. Она была отмечена рождением 35 малышей.

Как сообщила «Вестям: Приморье» главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, за семь дней 2019-го специалисты учреждения помогли появиться на свет 17 девочкам и 18 мальчикам. Вес малышей варьировался от 2300 до 4450 граммов. Двое деток родились преждевременно, им была оказана помощь в условиях стационара «третьего» роддома, сегодня они и их мамы чувствуют себя хорошо.

А вот первый ребенок года в учреждении был принят 1 января в 13.30. Это девочка с ростом 55 см и весом 4450 граммов. К слову, малышка стала самой крупной среди всех новорожденных праздничной недели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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